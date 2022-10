De acordo com informações oficiais do Tesouro Nacional, a gestão das contas públicas engloba diferentes dimensões.

Tesouro Nacional: as diferentes dimensões que impactam as contas públicas

As dimensões fiscal e orçamentária remetem ao planejamento e controle, bem como ao equilíbrio das receitas e despesas, a? sustentabilidade do endividamento público, a? alocação dos recursos entre as diversas responsabilidades e funções do governo etc.

O Tesouro Nacional ha? muito tempo divulga, seja por obrigação legal ou por transparência ativa, uma série de relatórios e demonstrativos elaborados com foco nessas dimensões, destaca a divulgação oficial.

Legislação

O Tesouro Nacional destaca que esta? igualmente prevista na legislação que rege as contas públicas, a dimensão dos custos públicos (dos programas e ações de governo, das unidades administrativas, das políticas públicas etc.).

De acordo com o Tesouro Nacional, a informação de custos remete ao consumo dos recursos, que se distingue do fluxo de execução orçamentária da despesa (empenho, liquidação e pagamento), e a? mensuração dos bens e serviços prestados a? sociedade com tal consumo.

Ou seja, além do dinheiro consumido e? preciso identificar o que foi entregue a? sociedade, explica o Tesouro Nacional. De modo convergente, todas as dimensões buscam atender a função do governo de aprimorar ou manter o bem-estar dos cidadãos e demais indivíduos sob sua tutela.

Análise de bens e serviços

Contudo, a atual organização sistêmica das atividades de planejamento e de orçamento, de administração financeira, de contabilidade e de controle interno não permite a devida conexão entre os programas de governo (finalísticos e de gestão) e os processos (finalísticos, gerenciais e de suporte) realizados pelos órgãos públicos na prestação de bens e serviços a? sociedade.

Assim sendo, estruturar ferramentas e elaborar instrumentos que sejam capazes de prestar informações assertivas da dimensão de custos à sociedade é um desafio a ser vencido pelos gestores públicos. Isso porque a informação de custo envolve fatores que vão além do fluxo de execução (empenho, liquidação e pagamento) da despesa orçamentária, explica o Tesouro Nacional.

Custo

De acordo com a divulgação oficial, o custo diz respeito às entregas que têm sido feitas com o recurso destinado a determinado objeto, seja ele uma política pública, um programa de governo ou uma unidade administrativa.

Nenhuma organização deve ser avaliada apenas analisando o que ela arrecada e gasta e qual a sua dívida, pondera o Tesouro Nacional. Visto que é necessário medir o que ela faz, que serviço ela presta, e isso significa, para os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, identificar seu valor público.

Assim sendo, a geração de valor público resulta do processo de transformação dos insumos colocados à disposição dos órgãos e entidades em produtos (bens e serviços entregues) e resultados gerados para a sociedade, destaca o Tesouro Nacional.