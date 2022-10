Testagem rápida para HIV é realizada na Estação do Metrô

Foto: Divulgação

O Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIAPN+ do Estado da Bahia (CPDD) e a CCR Metrô Bahia promovem, na manhã desta segunda-feira (24), uma ação gratuita de testagem rápida para HIV, distribuição de preservativos e orientação sobre atendimentos psicológico e jurídico. O evento acontece das 08h às 11h e das 13h às 17h dentro da Estação Bairro da Paz do Metrô. Na ocasião, os clientes que passarem pelo local também terão acesso a informações sobre doenças virais, como as hepatites.

Este é o quinto mês consecutivo que a referida ação acontece dentro do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas neste ano.

“Essas ações são importantes para difundir e oferecer mais informações ao público, e a CCR Metrô Bahia conta com parceiros estratégicos neste trabalho, em prol de apoiar na construção de uma sociedade cada vez mais inclusiva e diversa”, explica Luana Xavier, analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.

Testagem rápida para HIV, informações sobre atendimentos psicológico e jurídico realizados pelo CPDD, orientações sobre doenças virais e distribuição de preservativos

Onde? Estação Bairro da Paz do Metrô

Estação Bairro da Paz do Metrô Quando? Segunda-feira, 24 de outubro, das 8h às 11h e das 13h às 17h

Segunda-feira, 24 de outubro, das 8h às 11h e das 13h às 17h Quanto? Acesso Gratuito

