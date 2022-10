Thales Bretas comemora documentário em homenagem a Paulo Gustavo

Foto: Reprodução/Instagram

Após o anúncio do documentário “Filho da Mãe”, em homenagem ao humorista Paulo Gustavo, Thales Bretas apareceu nas redes sociais para comemorar o lançamento.

Co-dirigido por Susana Garcia e Juliana Amaral, irmã do ator, o documentário da Amazon Prime Video acompanhou Paulo durante turnê ao lado da mãe, Déa Lúcia, e estreia dia 16 de dezembro.

“Só tenho a agradecer também por ter feito parte dessa história! Ansioso para ver ‘Filho da Mãe’, documentário feito com tanto carinho pela Amazon Prime com a turnê do último show do Paulo Gustavo com sua mãe, Déa Lucia”, iniciou.

“Os bastidores de toda uma história emocionante, engraçada, intensa e cheia de amor, como ele, que marcou nossas vidas para sempre! Quero logo saber o que vocês vão achar!”, escreveu Thales na legenda da publicação.

Vale lembrar que a mãe do humorista foi a principal inspiração para a criação da personagem Dona Hermínia, sucesso como protagonista de “Minha Mãe é Uma Peça”.

Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, vítima de complicações da Covid-19.

