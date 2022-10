Thiago Aquino agita 3ª edição do Verão Pipa Beach Club

Foto: Reprodução/ Instagram

A terceira edição da festa Verão Pipa Beach Club será ao som da sofrência, mas também da sacanagem. O evento acontece no feriado do dia 2 de novembro, na Pipa, Praia do Flamengo, e irá reunir o fenômeno do arrocha, Thiago Aquino, e a banda La Fúria.

A sensação da arrocha promete colocar o público para dançar agarradinho e lembrar do velho amor ao som dos maiores hits de sua carreira, além das versões que fazem sucesso nas rádios.

E depois da sofrência, tem a bagunça com a banda La Fúria, que também é sensação, só que nos paredões. Com sucessos como ‘Mete Seu Cachorro’, ‘Bora Bil’, ‘Oi Fake’, ‘Bete’, ‘Manuel’ e ‘Zaga & Teile’, o grupo comandado por Bruno Magnata irá fechar a noite em grande estilo.

Os ingressos estão sendo vendidos nas bilheterias online Sympla e Bora Tickets, e custam R$ 150 a arena. A festa não tem espaço open bar.

SERVIÇO

O que: Verão Pipa Beach Club

Quando: 02 de novembro

Onde: Pipa Beach Club, Praia do Flamengo

Atrações: Thiago Aquino e La Fúria

Ingressos: R$ 150

