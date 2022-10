Thiago Brennand é preso pela Interpol em Dubai

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Interpool prendeu o empresário Thiago Brennand, réu por agressão após aparecer em um vídeo agredindo a modelo Helena Gomes em uma academia. Ele estava foragido desde setembro.

A prisão ocorreu na quinta-feira (13) em Dubai, nos Emirados Árabes. A Justiça havia decretado a prisão do empresário por ele não ter entregado o passaporte até 23 de setembro.

O caso de agressão envolvendo Brennand foi revelado pelo Fantástico no mês passado. Após a divulgação do vídeo, novas denúncias com relatos de estupro, cárcere privado, agressões e ameaças a outras mulheres foram surgindo.

Relembre denúncias

Pelo menos 11 vítimas acusam Brennad, de 42 anos, de crimes, de acordo com o Núcleo de Atendimento à Vítima de Violência (NAVV) do Ministério Público. Entre elas estão nove mulheres que dizem ter sido estupradas pelo empresário.

Thiago Brennand virou réu por lesão corporal contra uma mulher e também por corrupção de menor ao ter incentivado o filho a também agredir a vítima.

Brennand também enviou e-mails com intimidações para uma promotora e obrigou mulheres a tatuarem as iniciais do nome dele – “TFV”.

Os casos acima teriam ocorrido entre 2021 e este ano em Porto Feliz, no interior paulista, onde o empresário tem residência num condomínio de alto padrão. Entre as vítimas, estão mulheres que o conheceram pelas redes sociais ou pessoalmente e tiveram algum contato ou relacionamento com ele.

