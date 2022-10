Thiaguinho e Fê Souza trocam declaração carinhosa na web

Foto: Reprodução / Redes sociais

O casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza chegou ao fim há quatro anos. No entanto, os dois permanecem amigos e sempre na torcida pela felicidade um do outro. Nesta sexta-feira (14), o sinal de carinho e respeito entre o ex-casal voltou a ser pauta nas redes sociais.

A atriz e apresentadora usou seu perfil no Instagram para o mais novo trabalho do ex. Em ‘Meu Nome é Thiago André’, o cantor celebra os 20 anos de carreira.

“Já tá no YouTube esse projeto tão, tão, tão incrível dos 20 anos de carreira do Thiaguinho. Eu já assisti e está emocionante. Thiago é um dos maiores artistas desse país. Seu compromisso com a arte é algo surreal. Vocês são ‘phoda’. Amo demais vocês todos e morro de orgulho”, escreveu ela em seu Stories.

Thiaguinho, de imediato, repostou a atriz e se declarou: “Ahhh, você sabe de toda a luta e faz parte demais dessa história. Você que é ‘oda’! Obrigado por tudo”

Vale relembrar que atualmente o ex-vocalista do Exaltasamba namora a ex-BBB, Carol Peixinho. Já Fernanda Souza, assumiu publicamente um relacionamento com Eduarda Porto.

Thiaguinho e Fernanda Souza anunciaram em 2019 que seguiriam as vidas separados, após 8 anos de relacionamento, entre namoro e casamento.

