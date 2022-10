Thomaz Costa abre o jogo sobre término com Larissa Manoela

Foto: Reprodução/Instagram

Confinado em “A Fazenda 14”, Thomaz Costa acabou expondo a motivação para o término do relacionamento com a atriz Larissa Manoela.

Em conversa na sede do reality show, na manhã desta segunda-feira (10), o ator falou sobre o assunto e revelou que dois dificilmente brigavam.

“Não, a gente nem brigava, era mais pelas…”, disse. “”Pessoas à volta”, completou Shayan recebendo a afirmativa de Thomaz Costa.

O ator ainda revelou que demorou para superar o fim do namoro dos dois. “Isso que é fod* para superar. Eu demorei muito”, contou.

Logo depois, Thomaz Costa falou que Larissa Manoela foi o primeiro amor dele. “É uma parada que eu olho e penso: ‘Será que eu vou sentir essa parada de novo?’”, finalizou.

Vale lembrar que os dois terminaram o relacionamento em 2017. Atualmente, Larissa Manoela namora com o ator global André Luiz Frambach, os dois reataram neste ano. Já Thomaz, vive um affair com a funkeira Tati Zaqui dentro do reality show.

