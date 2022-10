Thomaz Costa pede para sair de ‘A Fazenda’ após crise

Foto: Reprodução/ Record TV

ALERTA GATILHO: esse texto contém informações que podem provocar crises de ansiedade por despertar memórias relacionadas a eventos traumáticos

A madrugada desta segunda-feira (17) em ‘A Fazenda 2022’ ligou um grande alerta vermelho na produção do programa e nos telespectadores, que perceberam uma movimentação estranha no confinamento.

Uma atitude do ator Thomaz Costa deixou os colegas de competição e o público que acompanha o reality show preocupados. Na ocasião, o ex-Carrossel teria tentado tomar comprimidos durante uma crise de ansiedade e foi impedido pela influenciadora digital Ruivinha de Marte.

Minutos após o episódio, o sinal do Playplus, serviço de streaming da RecordTV que exibe o pay-per-view de ‘A Fazenda’ ficou fora do ar por mais de uma hora. Ao retomar o sinal, os peões falavam sobre a situação e criticavam a suposta atitude do ator. “É sério isso? Por que não pede para sair então?”, questionou Pétala em uma conversa com Vini, André, Lucas e Deolane.

O sinal da transmissão era cortado pela produção a cada momento em que o assunto era abordado. Em um outro ambiente, Bárbara Borges e Iran Malfitano tentaram comentar o caso com Pelé e também tiveram o sinal cortado.

Thomaz ainda foi provocado por Deolane Bezerra, que ao ver o ator sair do closet disse: “Vaso ruim não quebra”.

O ex-namorado de Larissa Manoela questionou o que tinha sido dito pela advogada e também comentou com Lucas sobre estar sendo provocado pela viúva de MC Kevin. “Eu entrei no closet, coloquei a minha roupa e saí. E a Deolane continua, mano”.

O jovem ainda voltou a dar indícios de que não estava bem e que queria sair do confinamento ao pedir para ficar por último no Resta Um. Aos prantos, o ator pediu a Lucas para se “excluído” da dinâmica. “O meu medo hoje, de verdade, do fundo do meu coração, é eu ir para a roça e não sair”, disse chorando.

“Eu não queria ir pra roça por nenhuma das 3 opções… Eu quero ir pelo resta um! Por eu estar me colocando, porque a Dri falou roça da Tati, que não teve uma pessoa que se colocou na roça e ficou! E o meu medo de verdade é ir pra roça e NÃO sair…” 😢 #AFazenda14 pic.twitter.com/mLSBxtH1BW — Thomaz Costa 🦁 (@euthomazcosta) October 17, 2022

A Record TV não se pronunciou sobre o episódio envolvendo Thomaz Costa. O perfil oficial de A Fazenda nas redes sociais também não trouxe nenhum posicionamento sobre o caso. Os representantes de Thomaz criticaram a atitude de Deolane e afirmaram aguardar mais informações da produção. Os internautas aguardavam novidades sobre o ator, mas não tiveram por parte da equipe.

“Em um momento de fragilidade do Thomaz, a Deolane foi infeliz com sua fala. É importante ter responsabilidade na hora de questionar os gatilhos do próximo estamos em um programa visto por milhares de pessoas, tentar banalizar um assunto sério e importante vai muito além de jogo. Sua vida tem importância”.

No Twitter, apenas a crítica sobre a advogada e um informativo de que Thomaz já tinha voltado para a sede e ido para a baia, onde está nesta semana.

Procure ajuda

O Centro de Valorização a Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e voluntário 24 horas para quem está com pensamentos suicidas ou enfrenta outros problemas psicológicos. A organização atende pelo telefone 188, além do chat, e-mail e pessoalmente, em Salvador na Rua do Bângala, 47 – Nazaré.

