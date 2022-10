Thomaz entrega namoro de Tiago com diretor de TV

Foto: Reprodução / Redes sociais

Após a formação da noite de terça-feira (11), Thomaz Costa resolveu revelar novos detalhes da vida íntima de Tiago Ramos. Em conversa com colegas de confinamento, o ex-protagonista da novela teen ‘Carrossel’ entregou que o ex-padrasto de Neymar mantinha um relacionamento amoroso com um dos ex-diretores da Band, Rodrigo Branco. O profissional também é conhecido no meio artístico por ser guia turístico de celebridades no Wall Disney World.

“Você tem noção que ele namorava um amigo meu, um dos meus melhores amigos? O Tiago namorava com o Rodrigo Branco. E você acredita que o Rodrigo Branco pegou ele tendo relação sexual com uma mulher de setenta e poucos anos, que o Rodrigo chamava de mãe, na casa dele?”, revelou ele para Tati Zaqui, Kerline, Bárbara Borges, Deborah Albuquerque e Alex Galette.

Deborah até tentou fazer com que o ex-namorado de Larissa Manoela parasse de comentar sobre o assunto, mas Thomaz seguiu esbravejando: “Não é pauta, mas é pra ver o caráter da pessoa. Imagina, eu tenho você como mãe, você mora na minha casa e o meu namorado, eu pego, mano”. Assista ao vídeo abaixo:

Relembre a formação da roça

O fazendeiro Alex não surpreendeu com a decisão. Ele indicou Vini Buttel. As mais votadas pelos outros peões foram Bia Miranda, Bárbara Borges. Já Tati Zaqui foi puxada por Babi.

As três ainda vão disputar a prova do fazendeiro na noite desta quarta (12). Vini não pode fazer nada, já que foi vetado de entrar na disputa.

