Tiago Abravanel revela que gosta de ver outras pessoas transando

Tiago Abravanel fez revelações surpreendentes sobre sua relação íntima com o marido para Jojo Todynho. No programa “Jojo Nove e Meia”, do Multishow, o ator e ex-BBB entregou que é adepto à prática de voyeurismo. Ele também explicou como funciona todo o processo.

“Voyeur é aquele que observa, que gosta de ver o negócio pegando fogo ali. E você fica ali, olhando, admirando. Se anima com a situação, entendeu? Você vê e, claro, na maioria das vezes, se você está vendo, dá uma vontade de participar (…) Eu também gosto de ser visto. É gostoso o jogo da observação, você entender ali quando o negócio está pegando fogo”, disse ele.

O voeyurismo é uma prática em que uma pessoa sente prazer ao assistir indíviduos em práticas íntimas ou sexuais.

Ainda na entrevista, Abravanel confessou que gosta de ver o marido tendo relações sexuais com outro homem: “Eu gosto (…) de pensar nessa possibilidade. O tesão não tem a ver com o acordo do casamento, tem a ver com vontades que vão além dos acordos. E aí os relacionamentos podem ser ou não ser abertos, de você fazer junto ou não (…) Diálogos e vontades têm que existir”.

Tiago, que se casou recentemente com Fernando Poli, destacou que sua relação não é aberta: “A gente brinca junto”.

Vale destacar que essa não é a primeira vez em que ele fala sobre o assunto. Dentro do ‘Big Brother Brasil 22’, o neto de Sílvio Santos revelou que foi até o banheiro da casa mais confinada do país para se masturbar após ver a Nathália Deodato e Eliezer movimentarem o edredom do quarto lollipop. Assista ao vídeo abaixo:

