Tiago e Shay são expulsos de ‘A Fazenda’ após agressão física

Foto: Reprodução/ Record TV

O elenco de ‘A Fazenda’ teve uma baixa tripla na madrugada desta sexta-feira (21). Além da saída de Thomaz Costa, eliminado pelo público na quinta roça da edição, os peões Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos do programa após uma confusão generalizada.

A saída dos participantes, rivais no jogo, foi motivada pela briga que teve início logo após o resultado da última roça. Ao retornar para a sede, o ex-participante do Casamento às Cegas provocou os peões do grupo A, chamando o grupo de “otários” e “pedaços de merda”.

As ofensas foram retrucadas por Vini, Tiago e Bia, que partiram para cima do iraniano, neste momento ainda sem agressão física. Os ataques começaram com uma “guerra” de cuspe.

Logo após a retorno de Deolane, com o resultado final, Tiago e Shay voltaram a trocar farpas e desta vez com agressões físicas, tapas, cotoveladas e empurrões. A confusão escalonou de tal forma que os “ninjas”, seguranças do reality, precisaram intervir para separar os participantes.

Na briga, Shay deu uma cotovelada no ex-namorado da mãe de Neymar, enquanto o modelo empurrou o ex-Casamento às Cegas. Todo momento foi transmitido ao vivo pela Record com comentários de Adriane Galisteu.

Anúncio da expulsão

Após a intervenção dos seguranças, os participantes foram chamados pela produção para uma conversa, que não foi transmitida pelo PlayPlus. Às 2h15 da madrugada, os diretores do programa anunciaram a saída da dupla da competição.

“A produção analisou as imagens e resolveu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões. Vocês devem preparar a mala do Tiago”, anunciou Lucas Santos, fazendeiro da semana.

A expulsão da dupla ainda respingou em Deolane Bezerra, recém roceira, que foi culpada por Deborah Albuquerque pelo clima ruim. “Quem tinha que ser expulsa era ela [Deolane]”, gritou a participante.

Revoltada com a decisão da produção, enquanto os colegas de confinamento como Ruivinha de Marte Kerline e Babi choravam, Deolane se revoltou com a expulsão. “Ele tem o direito e deve questionar. Peço para o meu jurídico dar todo apoio a ele”, esbravejou Deolane a respeito do colega.

Confusão antiga

A briga de Shay e Tiago vem desde a primeira semana do programa e já era esperado pelo público um embate mais direto e com possibilidade de agressão. Em setembro a dupla passou dos limites na briga e a produção precisou intervir.

No início de outubro, Shay alegou ter sido agredido por Tiago com mordidas durante a festa em que Tiago ameaçou desistir do reality. Durante a dinâmica da ‘Hora do Faro’, a dupla também havia brigado com direito a cuspida na cara após o iraniano chamar o brasileiro de gogo boy.

Para a produção, a situação nunca chegou ao ponto de precisar de uma intervenção mais rígida, tanto que ela nunca tinha sido feita até a madrugada desta sexta.

Barraco entre Shayan e Tiago após a dinâmica do Faro. Aparentemente, Shayan chamou Tiago de “gogoboy”, disse que ele “não tinha casa” e cuspiu na cara do jogador. O clima de estresse tomou conta e os dois precisaram ser apartados pelos demais! #AFazenda14 pic.twitter.com/quRihpTmW4 — Portal de Reality (@portaldereality) October 14, 2022

Pronunciamentos de Shay e Tiago

O perfil oficial de Tiago Ramos no Twitter deixou uma nota de agradecimento aos fãs pelo apoio no reality show: “Primeiramente, gratidão por tudo meu Deus. Obrigado a todos os fãs, fã-clubes e todo o público que abraçou o Tiago. O jogo infelizmente acabou para o nosso Ti. A produção expulsou ele da #Afazenda14. Vem Tiago estamos te esperando com muito amor. #TropadoTi até o fim!”.

O pronunciamento feito pelo perfil de Shayan também agradeceu ao público pela parceria e reforçou que o iraniano foi resiliente por aguentar os xingamentos e acusações sem fundamentos.

“Infelizmente nosso ciclo em A Fazenda 14 termina aqui! Shay nos encheu de orgulho durante toda sua trajetória, mantendo sempre seus valores intactos e inegociáveis. Sua trajetória no reality foi de muita resiliência, pois, não é para qualquer um aguentar xingamentos, cuspidas e acusações sem fundamentos. Estamos aqui para agradecer todos vocês que estiveram conosco e queremos deixar claro que NÃO concordamos com a decisão do programa. Mas saiba que nós e milhares de pessoas estão com você até o fim.”

