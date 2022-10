Tiago Ramos revela reação da mãe de Neymar ao ver tatuagem

Foto: Reprodução / Record

Confinado em “A Fazenda 14”, Tiago Ramos contou mais detalhes da vida pessoal e do relacionamento com Nadine Gonçalves, a mãe do jogador Neymar.

Em conversa com Pétala Barreiros no reality show, o peão revelou qual foi a reação da influenciadora ao ver a tatuagem que ele fez em homenagem para ela.

“Ridículo, né? Você teve a permissão dela?”, questionou Pétala. Após a pergunta, o peão revelou que não pediu permissão para Nadine, mas que ela gostou da tatuagem.

“Eu não pedi, mas a pessoa gostou. Mas a mídia fez com que isso virasse coisa ruim. Ela me chamou de louco, mas gostou”, disse Tiago Ramos em resposta.

Vale lembrar que o influenciadora apagou a tatuagem em agosto deste ano ao cobrir o nome da ex-namorada com o desenho de um lobo.

Tiago não falou sobre a mudança. Na época que a homenagem se tornou pública, o modelo rebateu críticas ao ser acusado de querer chamar atenção. “Fale bem ou fale mal, mas continuem falando de mim. Meu nome não sai da cabeça de vocês”. Enquanto vocês estão falando, eu estou ganhando. A opinião de quem não gosta de mim não vale de nada”.

