Timbalada anuncia retorno dos ensaios no Candyall Guetho Square

Foto: Divulgação

A banda Timbalada anunciou, neste domingo (16), que vai retomar os ensaios no palco do Candyall Guetho Square. A primeira edição do tradicional encontro acontecerá no dia 4 de dezembro, e tem como missão superar a temporada anterior, que foi interrompida por conta dos protocolos da Covid-19.

Nas redes sociais, o vocalista Denny Denan falou sobre a expectativa e a importância que o Candyall tem. “É uma alegria enorme poder voltar pra casa, poder sentir de novo a energia que só o Candyall e a nação timbaleira possuem. Tô muito feliz!”, celebrou Denny.

Na sequência, Buja Ferreira – também vocalista -, se pronunciou: “É uma honra poder subir no palco e trazer os ensaios da Timba para o berço dela, onde tudo começou. E ainda mais feliz em poder estar ao lado de meu amigo Denny, que é referência musical e artística. Vamos chegar com tudo!”, garantiu Buja.

O ensaio trará como novidade um repertório de canções inéditas, que foram gravadas em Fortaleza (CE), no novo projeto audiovisual da banda percussiva, que será lançado em breve. Os ingressos começarão a ser vendidos na primeira semana de novembro. Os pontos de venda ainda não foram divulgados.

Confira a declaração da banda nas redes

“Está na hora de abrir as portas de casa, sentir a energia timbaleira e cantar ao som da nossa percussão. O nosso verão começa dia 04 de dezembro no lugar que é berço da nossa banda, no Guetho, onde tudo começou. Estão prontos para se pintar para Timbalada? Os ingressos começarão a ser vendidos na primeira semana de novembro. Aguardem…”

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.