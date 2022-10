Timemania 1843 será sorteada nesta terça (4); prêmio estimado é de R$ 2,2 milhões

Na noite desta terça-feira (4), será realizado um novo sorteio da Timemania. O concurso 1843 está com uma premiação estimada em R$ 2,2 milhões, para o apostador que acertar as dezenas sorteadas.

O sorteio, como de costume, acontecerá no Espaço de Loterias da Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os apostadores poderão acompanhar o sorteio por meio das redes sociais e canal da Caixa no Youtube.

A Caixa Econômica Federal informou que os palpites poderão ser registrados até as 19 horas, de acordo com o horário de Brasília.

Concurso anterior da loteria Timemania

O último concurso da Timemania aconteceu no sábado (1º). Na ocasião, nenhum apostador cravou as sete dezenas e o valor do prêmio acumulou.

Os números revelados foram: 06-12-34-41-47-48-73. Já o Time de Coração foi o Flamengo – RJ.

Confira as outras premiações na modalidade:

Com 7 acertos – Não houve ganhadores;

Com 6 acertos – 2 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber a premiação de R$ 25.619,70;

Com 5 acertos – 79 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber a premiação de R$ 926,57;

Com 4 acertos – 1.602 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber a premiação de R$ 9,00;

Com 3 acertos – 15.459 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber a premiação de R$ 3,00;

Com o Time do Coração – 25.310 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber a premiação de R$ 7,50.

Segundo informações da Caixa, o concurso 1842 arrecadou um valor total de R$ 1.340.469,00.

Como apostar?

A aposta pode ser feita presencialmente em uma casa lotérica ou de forma online, pelo site ou pelo aplicativo (disponível para Android e iOS), até às 19 horas de hoje de acordo com o horário de Brasília.

Nos concursos da Timemania são sorteadas 7 dezenas que vão de 01 a 80, além do time do coração, também com 80 possibilidades. Mas, só existe uma modalidade de aposta, que consiste em escolher 10 números mais um time do coração, que custa R$ 3.

Ou seja, para apostar, é preciso escolher dez números entre 80 que estão disponíveis para marcação no volante. Então, para completar o jogo, deve-se escolher o Time do Coração. Isso influenciará diretamente os recursos a serem recebidos pelos clubes.

Nas apostas online, além da Timemania, é possível jogar em outras modalidades, como a Quina, Mega-Sena, Super Sete, Dupla Sena, Lotomania, Lotofácil, Dia de Sorte, entre outras.