Tire carteira de motorista já! CNH Social com matrículas abertas

O CNH Social é um programa que oferece a incrível oportunidade para cidadãos de baixa renda tirarem carteira de habilitação gratuitamente. Pouca gente sabe, mas há a disponibilização aos brasileiros com baixa renda, o acesso ao processo da carteira de motorista dentro da categoria A (moto) e da categoria B (carro) de maneira 100% gratuita.

O Detran-ES (Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo) fez a divulgação de uma lista com 3 mil convocados que ocuparão uma vaga no programa. A matrícula tem o prazo final para se realizar até novembro, mais especificamente no dia 02. Para mais informações sobre a CNH Social, continue com a leitura da matéria de hoje do Notícias Concursos.

Como é o programa da CNH Social?

O programa não é oferecido apenas no estado do Espírito Santo, pois está sendo desenvolvido em diversas outras localidades brasileiras. A CNH Social disponibiliza aos cidadãos com baixa renda um acesso que antes seria quase impossível à carteira de motorista na categoria A e B, como citamos acima.

Sem contar que existe a oportunidade de mudar a categoria, assim, os habilitados conseguem se tornar aptos para dirigir veículos, por exemplo, na categoria D e E. Isso inclui ônibus, vans ou micro-ônibus, enquanto a outra categoria inclui caminhões e carretas. Quem se interessar deve consultar o Detran do seu respectivo estado para verificar as concessões devidas.

Quem tem direito a participar do programa?

Não há uma gama de específicas regras para casos especiais, mas existem algumas regras gerais, que costumam ter em muitos editais divulgados. Por exemplo:

Quem é beneficiário de programas sociais;

Quem tem necessidades especiais (PcD);

Estar inscrito no CadÚnico;

Estudante da rede pública, com desempenho escolar bom;

Ter a renda familiar de, no máximo, dois salários-mínimos;

Estar desempregado, no mínimo, por um ano.

Como fazer a matrícula?

Quem mora no Espírito Santo e foi convocado a participar dessa seleção pode fazer sua matrícula no site do Sistema Integrado de Trânsito. O processo é feito de maneira 100% online e garantirá que o candidato participe do programa, que cobrirá todos os gastos com a da CNH, o que inclui também exames médicos.

Após a matrícula feita, o aluno precisa se dirigir ao CFC (Centro de Formação de Condutores) presencialmente. Quanto ao endereço, este será informado no ato do cadastro da CNH Social.