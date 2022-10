Tiroteio interrompe agenda de Tarcísio, candidato ao governo

Foto: Reprodução / TV Globo

A visita do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao Polo Universitário de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (17), foi interrmpida após tiroteio na comunidade.

Tarcísio estava no terceiro andar do prédio quando o tiroteio começou do lado de foram. A origem dos tiros e contra quem foram os disparos ainda são desconhedios.

O candidato deixou o local cerca de 20 minutos depois, acompanhado de seguranças e escoltado para uma van. Nas redes sociais, Tarcísio disse ter sido atacado e que um suspeito foi baleado. No entanto, a polícia não confirma as informações.

“Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao 1° Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da @PMESP. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação”, disse ele em postagem no Twitter.

Osvaldo Nico Gonçalves, delegado geral da Polícia de São Paulo, disse ao g1 que “por enquanto ainda não temos informações oficiais do que ocorreu”.

