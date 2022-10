Titi e Bless aproveitam lago da família em rancho da família

Foto: Reprodução / Instagram

Os pequenos Titi e Bless, de 9 e 7 anos respectivamente, aproveitaram a tarde de sol na segunda-feira (10) para nadar no lago do rancho da família Ewbank-Gagliasso. Nas redes sociais, a dupla aparece cheios de caras e bocas no espaço localizado em Membeca, no interior de Rio de Janeiro. “Dia de bagunça no lago…”, legendou o post onde os dois aparecem em cima de uma prancha.

Gioh Ewbank também utilizou as redes sociais para publicar um vídeo do pequeno Bless brincando no local. O caçula da apresentadora aparece brincando na terra cheio de felicidade.

“’Tão lindo, parece um anjinho’ foi o que todos disseram… Sigo em dúvida se somos pais de um Taz, um dinossauro ou uma criança”, brincou ela na publicação. Veja o vídeo abaixo:

Vítimas de racismo

Recentemente, os dois filhos de Ewbank e Gagliasso foram vítimas de racismo em Portugal. O caso aconteceu enquanto a família estava aproveitando um feriado em um restaurante português.

Uma mulher branca e loira xingou as crianças e deixou Ewbank revoltada. “Racista nojenta, sua filha de uma p*ta. É isso que você é. Horrorosa, você é nojenta. Olha a tua cara, você merece sabe o que? Você merece soco, uma porrada na sua cara. é isso que você merece”, esbravejou Ewbank. Relembre o caso completo aqui.

