Top 5 melhores fones de ouvido VR para Xbox One (2022)

VR ou Realidade Virtual está crescendo em um ritmo muito rápido. Vemos desenvolvimento em VR em todos os campos, incluindo jogos também. Hoje em dia, estão disponíveis vários jogos de RV que lhe darão uma experiência real ao jogá-los. No entanto, para jogar jogos de RV, você precisará de um fone de ouvido de RV. Felizmente, em 2022, vários fones de ouvido VR valem cada centavo que você gasta. Este artigo listará alguns dos melhores fones de ouvido VR para Xbox One em 2022 que você pode usar.

Benefícios dos jogos de RV

VR Gaming tem vários benefícios; ele permite que você experimente um mundo de jogo totalmente novo em comparação com os jogos normais. Alguns benefícios dos jogos VR são discutidos abaixo-

Experimente jogos reais

Ao jogar em um PC ou console de jogos, você está apenas sentado na frente da tela. Não importa quão bons sejam os gráficos, você ainda está em sua cadeira na frente da tela e jogando o jogo. No entanto, ao jogar jogos de RV, você pode se sentir no lugar do personagem do jogo que está jogando. Você terá a experiência de entrar no mundo dos jogos e jogar de uma maneira totalmente nova.

Queimar calorias

Ao jogar jogos de RV, você terá que fazer alguma atividade física. Por exemplo, ao correr no jogo, você terá que correr em um lugar, ou ao bater em alguém, terá que agir fisicamente. Isso é melhor do que apenas sentar em sua cadeira e fazer tudo isso com o controle.

Prestando atenção aos detalhes

Os jogos de VR fornecem mais detalhes do que os jogos normais. Você experimentará gráficos melhores e mais detalhes sobre os jogos que está jogando em termos de áudio e gráficos.

Melhor fone de ouvido VR para Xbox One 2022

Existem vários fones de ouvido VR no mercado que suportam o Xbox One. Abaixo está uma lista dos melhores VR para Xbox One que você pode usar-

Oculus Quest 2

O primeiro VR para Xbox One é o Oculus Quest 2. Este é um headset VR autônomo para o qual você não precisa de um PC, o que torna o Oculus Quest 2 único. O headset VR possui um dispositivo de computação que você pode usar para processamento. Além disso, existem sensores para detectar o movimento dos usuários. Você pode conectar facilmente o headset VR ao seu Xbox One e jogar o jogo. Você pode usar o controle do Xbox One para jogar enquanto usa o fone de ouvido.

Além disso, você também tem a opção de controlar o VR usando o controle manual fornecido com o headset VR. O VR é fácil de usar e oferece uma boa experiência de jogo em geral. Você pode experimentar jogos de alta resolução com este fone de ouvido.

O HTC Vive

O HTC Vive é outro ótimo VR para Xbox One que você pode considerar. O VR possui uma tela montada na cabeça, sensores de rastreamento de localização e dois controladores sem fio. Este controlador é fácil de usar e você pode conectá-lo facilmente ao seu Xbox One e usá-lo. O VR fornece gráficos suaves juntamente com baixa latência. Vários jogos no Xbox One suportam VR, então você não terá problemas para jogar o jogo.

Há algumas coisas que devem ser observadas sobre este fone de ouvido. A primeira coisa a saber é que este fone de ouvido não possui áudio embutido. Além disso, você precisa de mais espaço para usar o fone de ouvido. Você precisará de um computador ou algum dispositivo externo (Xbox One) para usar este VR. ‘

Fone de ouvido Beneve

Agora na lista, temos o Beneve Headset. Se você está procurando um VR para Xbox One, o Beneve Headset não o decepcionará. O fone de ouvido suporta conectividade HDMI. Você pode conectá-lo ao seu fone de ouvido com o cabo HDMI. O fone de ouvido vem com uma bateria de 4000mAh que pode funcionar por cerca de 2,5 horas. O fone de ouvido possui NIBIRU, um sistema operacional baseado em Android, para aprimorar a experiência de jogo.

Você pode usar este fone de ouvido com o Xbox One e uma CPU de 1,8 GHz. O fone de ouvido parece bom e é uma boa escolha para o Xbox One. Você também pode usar os óculos como um único par.

Oculus Rift S

Oculus é uma das marcas mais conhecidas de acessórios VR. Seus fones de ouvido valem o dinheiro, e você pode optar pelo Oculus Rift se estiver procurando por um bom VR para Xbox One que valha o dinheiro que você está gastando. O Oculus Rift é compatível com várias plataformas, incluindo Windows, macOS, Linux e outras. O design é único e estético.

Este fone de ouvido é fácil de usar e você pode conectá-lo facilmente ao seu Xbox One. Há rastreamento de sala embutido, controladores de toque, etc. Você tem a opção de conectar fones de ouvido ao VR e também usar o Xbox One Controller junto com ele. Possui uma ótima biblioteca de jogos com suporte para vários jogos.

Conclusão

Se você tem procurado o melhor fone de ouvido VR para Xbox One, você pode considerar os que listamos neste artigo. Listamos alguns dos melhores VR para Xbox One que não o decepcionarão e proporcionarão uma melhor experiência de jogo.

