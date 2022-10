Top 7 jogos como Gartic Phone para jogar com seus amigos em 2022

Você está procurando jogos como Gartic Phone para jogar com seus amigos? Gartic phone é um jogo de telefone popular que pessoas de todo o mundo estão jogando. É um jogo baseado em navegador onde você deve primeiro ligar para a pessoa e depois enviar uma mensagem de texto. O jogo fica bastante interessante, e você e seus amigos vão adorar jogá-lo. Se você está procurando jogos semelhantes como Gartic Phone, este artigo é para você.

Jogos como Gartic Phone para jogar com seus amigos em 2022

Aqui compilamos uma lista de alguns dos melhores jogos, como telefones Gartic, para jogar com os amigos.

Telefone com imagem quebrada

Este jogo baseado em navegador também pode ser jogado no Windows, macOS, Android e iOS. Você terá que preencher livros de diferentes desenhos e fases. Você tem permissão para desenhar apenas uma página de cada vez e pode visualizar a página anterior, mas não mais do que isso.

Junte-se a um grupo ou crie o seu próprio. O moderador dará a cada jogador um livro de desenho que você terá que preencher com o seu desenho. É divertido jogar com seus amigos se você estiver procurando por jogos como Gartic Phone.

Slither.io

Você já jogou o clássico jogo da cobra? Bem, este é semelhante a isso. Este é um jogo baseado em navegador com um aplicativo para dispositivos Android e iOS. Neste jogo, você terá que deslizar como uma cobra. Você terá que comer outras cobras e se proteger de ser o fim.

Não há vitória neste jogo; continue comendo e permaneça vivo até chegar ao topo da tabela de classificação. Você pode escolher entre diferentes skins de jogo. Jogue com os bots ou com amigos na internet. Não importa o que, você vai gostar de jogar este jogo.

Agar.io

Também é um jogo baseado em navegador que você pode jogar no Windows, Android, iOS ou macOS. O jogo é bastante semelhante ao Slither.io. Você recebe uma célula que você terá que proteger de outros jogadores. Você deve se proteger de morrer e se tornar maior comendo outros jogadores. Fique vivo até o final para ganhar o jogo. O jogo é divertido de jogar, e você vai gostar de jogar se estiver procurando um jogo multiplayer para jogar com seus amigos.

Roblox

Outro bom jogo para jogar é o Roblox. Roblox é único em comparação com outros jogos que listamos neste artigo. Você pode jogar os jogos criados por outros jogadores ou criar seu próprio jogo com sua imaginação. Muitos jogos são criados por pessoas que jogam o jogo.

Os gráficos dos jogos aqui são impressionantes e você desfrutará de todos os jogos que jogar. Não só isso, mas você também pode fazer seu próprio jogo.

Krunker

Se você está procurando um jogo de ação, Krunker é uma boa pedida. Você terá que se manter seguro no mundo em que está inserido. É um jogo multiplayer onde você deve testar suas habilidades de combate. Você pode jogar o jogo com seus amigos e familiares ou com pessoas aleatórias jogando o jogo.

Você pode jogar o jogo no seu PC e no seu telefone através do navegador. Existem mods ilimitados, bem como movimentos avançados que você experimentará ao longo do jogo.

GeoGuessr

GeoGuessr é outro jogo online que você pode jogar com amigos e familiares. Este jogo mostrará um local e você terá que adivinhar qual é o lugar. O jogo pode ser jogado como single-player ou como multiplayer. Você terá que adivinhar a resposta correta para ganhar o ponto.

O jogo pode ser jogado no Android e também no iOS. Visite o site ou baixe o jogo no seu telefone. Você terá que criar uma conta e só então poderá fazê-lo. Você verá diferentes cenas e locais nos quais você terá que adivinhar o nome correto do lugar.

Skribbl.io

Outro grande jogo como o Gartic Phone é o Skribbl.io. É um grande jogo que você pode jogar. Você terá três opções para escolher. Você deve selecionar uma opção e desenhar algo dentro de 8 segundos. Enquanto você está desenhando, outros jogadores terão que adivinhar a palavra que foi dada a você.

Você pode entrar na sala ou criar uma de sua preferência. A sala pode ter até 12 jogadores. Você também pode optar por salas privadas, que terão recursos adicionais, como palavras personalizadas e tempo de desenho personalizado.

Conclusão

Estes foram alguns dos melhores jogos como Gartic Phone que você pode considerar jogar. Se você está procurando jogos divertidos para jogar com seus amigos e familiares, vai gostar de jogar os jogos que mencionamos neste artigo. Existem vários outros jogos online que você pode jogar com seus amigos; mencionamos alguns jogos muito divertidos que poderíamos encontrar online.

