TÓPICOS ESSENCIAIS sobre a  Guerra dos Sete Anos

A Guerra dos Sete Anos: principais tópicos que serão abordados na sua prova

O termo “Guerra dos Sete Anos” é utilizado para definir um conflito que aconteceu entre os anos de 1756 e 1763. O embate foi motivado por disputas entre duas potências da época, Inglaterra e França, por territórios no continente americano.

O assunto pode ser abordado por questões de história geral dentro de provas relevantes, como os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para que você consiga se preparar para os seus exames da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe um resumo com os principais tópicos sobre a Guerra dos Sete Anos. Confira!

Os países envolvidos

A Guerra dos Sete Anos envolveu dois grupos de países. O primeiro deles era formado por Prússia e Áustria, que batalhavam para resolver problemas sobre territórios. O segundo era composto por Inglaterra, França e Espanha, que disputavam territórios no continente americano .

Países como França e a Inglaterra tinham interesse em ampliar os seus domínios no chamado “Novo Mundo”. Ao mesmo tempo, os ingleses temiam que os franceses pudessem se tornar diminuir a influência inglesa no mundo.

Numerosas batalhas

Muitas batalhas aconteceram no continente americano e no continente europeu. A Inglaterra saiu vencedora do conflito e a Guerra dos Setes Anos acabou no ano de 1763, com a assinatura de dois tratados.

Consequências do conflito

Depois do fim do embate, a Inglaterra consolidou o seu predomínio no continente americano e passou a administrar as relações com as 13 colônias de forma mais severa, cobrando pesados impostos e aplicando restrições. Uma das principais consequências da atitude seria a aversão dos colonos americanos contra os ingleses, resultando na luta pela independência dos Estados Unidos.

Outra consequência do conflito é que a Prússia se tornou uma potência no continente europeu e a Áustria perdeu diversos territórios.

Ainda, podemos dizer que, com o predomínio inglês, a França perdeu muitos de seus territórios no continente americano.