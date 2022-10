Tópicos mais cobrados na prova de Linguagens e Códigos do ENEM: descubra quais são eles

Todos nós sabemos que a prova de Linguagens e Códigos forma uma parte muito importante da do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio

Essa seção do exame engloba a redação e também as 45 questões que aparecem no primeiro dia da prova, ao lado da prova de ciências humanas. Das 45 questões, 5 são sobre língua estrangeira (inglês ou espanhol) e as demais 40 são sobre língua portuguesa, interpretação de texto e literatura.

Porém, estudar especificamente para essa seção da prova do ENEM pode ser uma tarefa bem complicada. Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com os tópicos mais cobrados no exame. Dessa forma, você poderá direcionar os seus estudos, garantindo uma preparação mais efetiva.

Língua Portuguesa:

As questões de Língua Portuguesa incluem perguntas sobre temas de gramática e também sobre assuntos relacionados aos principais movimentos literários do Brasil e de Portugal.

Análise do discurso

Formação das palavras

Variações linguísticas

Realismo português

Realismo brasileiro

Gêneros textuais

Barroco

Pragmática

Intertextualidade

Fonética

Humanismo

Modernismo no Brasil

Classes de palavras

Gêneros digitais

Pontuação

Quinhentismo

Meios de comunicação

O movimento modernista no Brasil (com um destaque para a produção literária de Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Oswald de Andrade, Manoel de Barros e Clarice Lispector)

Arcadismo

Parnasianismo

Simbolismo

Pré-modernismo

Língua estrangeira:

O ENEM permite que o candidato escolha uma língua estrangeira dentre duas opções para responder as cinco questões no exame: inglês ou espanhol.

A maior parte das questões de língua estrangeira do ENEM aborda interpretação de texto. Porém, você também deverá dominar regras básicas de gramática e vocabulário.

Os mais diferentes tipos de gêneros textuais são também abordados com frequência por questões de língua estrangeira no ENEM.

Interpretação de texto:

Aspectos do texto

Tipos de texto

Funções da linguagem

Intertextualidade

Formas de expressão

Coerência

Coesão

Figuras de linguagem

Semântica