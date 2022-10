Torcedor do Bahia passa mal e desmaia na Arena Fonte Nova

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um torcedor do Bahia passou mal e desmaiou durante o jogo do Bahia contra o Guarani na Arena Fonte Nova, nesta sexta-feira (28). O homem precisou ser retirado carregado da arquibancada por funcionários do estádio e levado à ambulância.

De acordo com a repórter Daniela Leone, o torcedor estava no setor Norte, e passou mal devido à ingestão excessiva de bebida alcóolica. Veja vídeo:

Torcedor do Bahia desmaia durante jogo decisivo na Fonte Nova #Bahia pic.twitter.com/LdLxG37zqV — iBahia (@iBahia) October 28, 2022

Não há informações sobre o estado de saúde ou o nome do torcedor.

O Bahia vendeu todos os ingressos para o jogo desta noite. Segundo o consórcio que administra a Arena Fonte Nova, foi montada uma operação especial, com reforço 40% de reforço na segurança.

A partida terminou em 1×1 e deixou a decisão do acesso à série A para a última rodada do Brasileirão da série B.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.