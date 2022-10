Torcedor morre durante partida entre Bahia e Brusque em Salvador

Foto: Arquivo pessoal/ iBahia

Um torcedor de 75 anos sofreu um ataque cardíaco e morreu durante a partida entre Bahia e Brusque, neste sábado (8), na Arena Fonte Nova, em Salvador. De acordo com informações da jornalista Gabrielle Gomes, do GE Ba, o caso aconteceu durante o intervalo do jogo, por volta das 17h.

Conforme publicação, o idoso foi socorrido, levado às pressas para uma unidade móvel de saúde, mas não resistiu e veio óbito no local.

Ainda segundo a jornalista, o idoso estava acompanhado de uma criança, que não teve idade divulgada. Outros familiares do idoso foram ao local após receberem a informação.

Após o término da partida, o Esporte Clube Bahia soltou uma nota de pesar pelo falecimento do torcedor. Leia abaixo:

“Nilton Correia Ribeiro. Esse triunfo foi pra você. O torcedor tricolor, que completaria 75 anos nesta segunda-feira, sofreu um mal súbito durante o 1º tempo da partida deste sábado e, apesar do atendimento imediato da equipe médica de plantão, não resistiu e veio a óbito. Com extremo pesar, o Esquadrão e a Arena Fonte Nova lamentam profundamente e se solidarizam com familiares e amigos desta nova estrela tricolor.”

🏴 Nilton Correia Ribeiro. Esse triunfo foi pra você. O torcedor tricolor, que completaria 75 anos nesta segunda-feira, sofreu um mal súbito durante o 1º tempo do jogo e, apesar do atendimento da equipe médica de plantão ainda na Arena Fonte Nova, não resistiu e veio a óbito. ⬇️ pic.twitter.com/fX2sU0AgdK — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 8, 2022

