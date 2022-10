TOTVS abre 96 vagas de emprego pelo Brasil

A TOTVS é uma empresa de tecnologia que está ganhando cada vez mais popularidade no Brasil. Com um portfólio completo de serviços e produtos de qualidade, ela está com oportunidades de emprego abertas no Brasil. Confira, a seguir.

TOTVS abre vagas de emprego no Brasil

A TOTVS vai além da ERP, desenvolvendo um portfólio completo de serviços e produtos de qualidade. Esses sistemas são essenciais dentro da plataforma de gestão de uma empresa, fazendo toda a diferença nos serviços e soluções financeiras.

Com mais de 70 mil clientes pelo Brasil, ela está com novas oportunidades de emprego abertas em todo o Brasil. Quer fazer parte dessa equipe e construir seu futuro? Veja os cargos e localidades:

Engenheiro de Dados Sr – Brasil;

Product Owner Sr – Brasil;

Desenvolvedor Mobile – Assis / SP;

Especialista de Infraestrutura Sr – Brasil;

Analista de Informática Jr – Rio de Janeiro / RJ;

Analista de Informática Jr – São Paulo / SP;

Analista Jr – Brasil;

Desenvolvedor Pleno – Brasil;

Desenvolvedor Back End Sr – Brasil.

Como se candidatar

A TOTVS tem o objetivo de impulsionar o sucesso de sua empresa e de todo o Brasil. Essa é a única empresa de TI presente no ranking global de inovação, graças aos seus investimentos realizados em P&D.

Para fazer parte dessa empresa, os candidatos devem apresentar as seguintes características: comprometimento, inovação e transformação.

Quer encontrar essas e mais oportunidades na empresa? Acesse a plataforma Vagas e encontre todas as informações necessárias. Lembre-se: as oportunidades são atualizadas diariamente, portanto, não perca sua chance.

Se você está desempregado e em busca de uma chance no mercado de trabalho, atualize-se diariamente aqui, no Notícias Concursos, e saiba mais sobre os empregos da semana divulgados em primeira mão.