Toyota Empilhadeiras inaugura revendas na Bahia

A Toyota Empilhadeiras está ampliando nos próximos meses a rede de revendas na Bahia. Na prática, serão inauguradas duas unidades; uma em Salvador e outra na cidade de Luís Eduardo Magalhães, na região oeste do estado. As operações serão tocadas pela NEQ, empresa do Grupo Nagem. Com uma área de 700 metros quadrados cada, os empreendimentos comercializarão toda linha de produtos da multinacional japonesa.

Instaladas em dois centros estratégicos de negócios, as novas unidades estão em busca de novas oportunidades,em soluções voltadas para logística, comércio, produtores rurais e indústria. Isso envolve equipamentos autônomos (autopilot), armazenagem (equipamentos e estruturas para projetos personalizados) e até financiamento via Banco Toyota.

Entre os produtos disponíveis estarão empilhadeiras elétricas e à combustão, transpaleteiras manuais e elétricas, rebocadores, contrabalançadas elétricas, selecionadoras de pedido, entre outros. “Estamos preparados para atender pequenos projetos até operações logísticas bastante complexas, fornecendo além dos nossos produtos, peças, assistência técnica e consultoria a partir de toda experiência que temos no setor”, enfatiza Carlos André Nagem, CEO da NEQ.

A NEQ já atua há 14 anos no mercado de locações de equipamentos para movimentações de carga, além da venda e locação de empilhadeiras elétricas e à combustão, transpaleteiras e plataformas elevatórias. “Já éramos parceiros da Toyota em diversos projetos que implantamos no Nordeste. Agora, passamos a atuar para todo o estado da Bahia”, observa Carlos André Nagem.

