Trabalhadores podem sacar R$ 1 mil até 15 de dezembro

Todos os cidadãos que possuem saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ainda não realizaram o saque extraordinário podem movimentar os recursos até o dia 15 de dezembro. Até o momento, cerca de 12 milhões de trabalhadores ainda não fizeram o resgate do dinheiro liberado pelo governo federal.

O saque extraordinário do FGTS começou a ser disponibilizado aos cidadãos no dia 20 de abril. Vale lembrar que o dinheiro foi depositado na Conta Poupança Social Digital dos trabalhadores, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal. No entanto, aqueles que não tiveram o valor do FGTS creditado devem fazer uma solicitação para que os recursos sejam liberados.

O saque extraordinário do FGTS é opcional, ou seja, os trabalhadores que não desejarem movimentar os recursos podem solicitar a devolução dos valores para a conta do Fundo de Garantia. De acordo com o ministério responsável pelo saque extraordinário, os valores não movimentados voltarão devidamente corrigidos para a conta do trabalhador.

Veja como consultar o saldo do FGTS

Todos os cidadãos brasileiros podem consultar a disponibilidade do saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço por meio do site, aplicativo FGTS (disponível para aparelhos Android e iOS) ou em agências da Caixa. Para isso, é preciso ter em mãos o número PIS, que pode ser encontrado na Carteira de Trabalho, extratos do fundo de garantia ou no cartão cidadão.

Além disso, existem também outras formas de localizar o número PIS. Sendo assim, os trabalhadores podem ligar para o telefone da previdência social (135) ou baixar o App “Carteira de Trabalho Digital”. No App os usuários devem acessar a área dos contratos registrados para localizar o número. Nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa TEM, também são disponibilizados dados referentes ao PIS.

Por fim, os cidadãos podem encontrar o número do PIS no site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis). Nesse caso será preciso clicar em “Cidadão” e “Inscrição”, localizada no canto superior esquerdo da tela. O próximo passo é selecionar a opção “Filiado” e preencher os dados como aparecem na carteira de trabalho. Desse modo, se os dados estiverem corretos o site disponibilizará os dados do trabalhador.

A Conta Poupança Social Digital da Caixa

Como já dito anteriormente, o FGTS de até R$ 1 mil foi depositado na Conta Poupança Social Digital dos trabalhadores, aberta automaticamente pela Caixa. Essa modalidade de conta permite que seus usuários paguem boletos e façam compras em diversos estabelecimentos utilizando o cartão de débito virtual ou pagando por meio do QR Code.

Os trabalhadores podem também sacar os recursos ou fazer transferências para outras contas bancárias. Para sacar o dinheiro será necessário ir até um dos terminais de autoatendimento da Caixa ou em uma das lotéricas. Já a transferência pode ser feita por meio do PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central.

Segundo informações disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal, o Saque Extraordinário do FGTS já foi depositado para mais de 45 milhões de trabalhadores, somando o montante de aproximadamente R$ 31 bilhões. Mais informações sobre o saque do Fundo de Garantia podem ser obtidas nos canais oficiais da Caixa.