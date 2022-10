Trabalhadores terão dois dias a menos de trabalho em novembro

O ano está quase chegando ao fim e é importante que os cidadãos estejam cientes e programados para os feriados do último semestre. Se você é um trabalhador ou empreendedor, este artigo será muito útil para seu planejamento.

O último feriado ocorreu na semana passada, no dia 12, em comemoração ao dia da Nossa Senhora Aparecida. Confira os próximos abaixo.

Último feriados nacionais deste ano

Confira os feriados deste último semestre:

Feriados Data dos feriados Dia da semana Feriado ou Ponto Facultativo Dia de Nossa Senhora Aparecida 12 de outubro Quarta-feira Feriado Nacional Finados 2 de novembro Quarta-feira Feriado Nacional Proclamação da República 15 de novembro Terça-feira Feriado Nacional Consciência Negra 20 de novembro Domingo Feriado Regional Véspera de Natal 24 de dezembro Sábado Ponto Facultativo Natal 25 de dezembro Domingo Feriado Nacional Véspera de Ano Novo 31 de dezembro Sábado Ponto Facultativo

Qual será o próximo feriado prolongado?

O próximo feriado que possibilitará mais dias de folga será no dia 15 de novembro (terça-feira), data em que se comemora a Proclamação da República.

Nestas situações, as empresas podem usar o dia 14 de novembro como ponto facultativo, e fazer uma ponte entre o final de semana até o dia da comemoração, possibilitando o feriado prolongado. Os órgãos públicos também podem aderir a sistemática.

Ponto facultativo

Pontos facultativos se referem as datas comemorativas ou que antecedem ou sucedem feriados nacionais, mas que oficialmente não determinam folgas. Nesses casos, ficam a critério das empresas conceder dias de folgas aos seus funcionários ou não.

Outro ponto a ser destacado é o feriado regional. Nesse caso, a data só é tida como feriado em alguns lugares do país.

Sem contar com o Carnaval, que é considerado como ponto facultativo, exceto no Rio de Janeiro, confira as datas disponíveis em 2022:

Corpus Christi (16 de junho); e

Dia do Servidor Público (28 de outubro).