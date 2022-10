Tracbel é uma empresa responsável por prover o mercado de veículos, máquinas e equipamentos que são muito importantes para o crescimento do Brasil. A empresa conta com um número grande de filiais espalhadas pelo País. A seguir, você vai conferir as vagas disponíveis.

Tracbel abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

Estamos falando de uma empresa de grande porte, que conta com 44 filiais. Proporcionando soluções de alta qualidade em vendas, prestação de serviços, pós venda para os cargos de construção, agregados, pedreiras, rodoviário, florestal e mineração.

A empresa oferece vários benefícios aos seus colaboradores e conta com um salário compatível ao mercado de trabalho.

Tracbel atua há 55 anos e é referência, principalmente no pós-venda e suporte ao cliente. Se você é proativo e procura seu crescimento pessoal em prol da empresa, confira, a seguir, as oportunidades disponíveis.

Aprendiz – Administrativo e Almoxarifado – Uberlândia/MG

Aprendiz Pós Venda – São Luís/ MA

Mecânico de Campo- Uberlândia/ MG

Estágio / Marketing e Comunicação – Sumaré/ SP

Assistente Mecânico- Máquinas (Temporário) – Marituba/ PA

Mecânico Jr (caminhões)- Itaituba/ PA

Consultor de Agendamento e Serviços – Itaitinga/ CE

Assistente Mecânico- Itaituba/ PA

Assistente Administrativo- Itaitinga/ CE

Supervisor de Oficina – São Luís/ MA.

Veja também: Itaú Unibanco abre vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Se você apresenta interesse em se candidatar nas vagas ofertadas pelo grupo, pode buscar as orientações que estão no site 123 empregos, observar as vagas de interesse e mandar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.