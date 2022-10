Transporte escolar com cinco crianças é roubado em Salvador

Foto: Divulgação / SSP-BA

Um carro que fazia transporte escolar que levava cinco crinças foi roubado na Liberdade, em Salvador, na manhã desta terça-feira (25). O veículo foi localizado em Simões Filho, na Região Metropolitana e Salvador. Os estudantes foram levados pelos suspeitos e encontrados nas imediações do assalto, sem ferimentos.

O caso aconteceu por volta das 6h30. Agentes da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados com a informação do roubo do carro, na região conhecida como “Sieiro”.

As vítimas são estudantes da unidade do Serviço Social da Indústria (Sesi), que fica no Caminho de Areia. As idades das crianças não foram reveladas.

O motorista do veículo, identificado pelo pronome George, relatou à TV Bahia os momentos de terror que passou junto com os pequenos passageiros.

“Eles tomaram o veículo da minha mão. Quando chegaram na região do Juizado de Menores, no Largo do Sieiro, eles entraram e mandaram os meninos descerem. Chega estão traumatizados, chorando demais”, afirmou George.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes equipes das polícias Militar e Civil fazem diligências na região da Liberdade, onde aconteceu o assalto, para buscar mais detalhes sobre crime, e também no município de Simões Filho, onde o carro foi encontrado.

