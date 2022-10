TRANSPORTE GRATUITO! 2º turno neste domingo (30) terá ônibus rodando de graça para cidadãos irem votar

O eleitor terá um benefício neste 2º turno, que acontecerá no domingo (30). Em aproximadamente 22 capitais haverá transporte gratuito para ida e volta nas votações. Inclusive, Ricardo Nunes, prefeito do partido MDB de São Paulo, confirmou que a cidade também contará com a gratuidade do transporte público.

Se você deseja saber mais sobre o transporte gratuito no dia das eleições, continue lendo a matéria desta sexta-feira (28) que o Notícias Concursos preparou. Assim, você pode se programar para ir votar com tranquilidade, sem pagar nada.

Transporte gratuito no dia do 2º turno das eleições beneficiará milhares de brasileiros

Junto com a capital paulista, também estão confirmadas:

Belém (PA);

Aracaju (SE);

Belo Horizonte (MG);

Campo Grande (MS);

Boa Vista (RR);

Cuiabá (MT);

Florianópolis (SC);

Curitiba (PR);

Fortaleza (CE);

João Pessoa (PB);

Goiânia (GO);

Macapá (AM);

Manaus (AM);

Maceió (AL)

Palmas (TO);

Porto Velho (RO);

Porto Alegre (RS);

Rio de Janeiro (RJ);

São Luís (MA);

Salvador (BA);

Vitória (ES).

Além dessas capitais, Rio Branco (AC) também anunciou a gratuidade, mas somente no trajeto de retorno para casa, tendo que apresentar ao motorista o comprovante da votação. Já na cidade de Natal (RN) será cobrada a tarifa com um valor reduzido. Ao invés de cobrar o valor comum de R$ 4,00, os cidadãos pagarão apenas R$ 2,00.

Frederico de Medeiros, juiz do Tribunal de Justiça de Brasília (DF), decidiu essa semana que obrigaria o Governo do DF a conceder a gratuidade do transporte público nesse domingo (30) no 2º turno. Já Ibaneis Rocha, governador do MDB, assim como em Recife (PE) e em Teresina (PI) ainda bateram o martelo positivamente ao passe livre.

A adesão em massa das capitais à gratuidade do transporte público ocorreu depois do STF (Supremo Tribunal Federal) dar a autorização às administrações municipais, bem como as concessionárias a fornecerem o benefício. Dessa forma, com tal autorização, os gestores não ficaram sujeitos a acusação de improbidade ou crime eleitoral.

A ideia será garantir aos cidadãos as condições para exercerem o direito ao voto — o que, no nosso país, também é uma obrigação. A abstenção do voto no Brasil é historicamente a maior entre aqueles com menor escolaridade e renda, o que se credita às dificuldades de chegarem aos locais da votação. Daí a necessidade do transporte gratuito.