‘Travessia’ é a nova ‘Game Of Thrones’? Veja semelhanças da série com a novela

Foto: Reprodução/HBO/TV Globo

A novela “Travessia”, de Gloria Perez, estreou no mês de outubro no lugar de “Pantanal” e já conquista seus espaço no horário nobre da TV Globo.

Com o tema central ao redor da Fake News, a trama mostra a história de Brisa (Lucy Alves) que foi presa injustamente após uma montagem dizer que ela era uma sequestradora de crianças.

Apesar da temática extremamente atual, a novela traz algumas semelhanças com a série de sucesso da HBO “Game Of Thrones” e o iBahia pode provar em alguns pontos específicos. Confira:

Batalha dos Bastardos x Perseguição de Brisa

Dois pontos altos da série e da novela, com certeza foram a “Batalha dos Bastardos” de “Game Of Thrones” e a perseguição contra Brisa, no Maranhão, na trama de Gloria Perez.

O momento em que a personagem de Lucy Alves quase foi sufocada por uma multidão possui semelhanças com o momento épico em que Jon Snow luta para respirar em meio a uma pilha de corpos.

Prisão de Tyrion Lannister x prisão de Brisa

Mais uma vez a mocinha de Gloria Perez sofreu com uma prisão injusta por porte ilegal de arma quando foi encontrada com o casaco de Oto (Rômulo Estrela).

Temos uma lista de prisões injustas em “Game Of Thrones”, mas a mais marcante e também injusta é a de Tyrion Lannister pela falsa culpa em torno do assassinato de Joffrey.

Alianças inesperadas

As reviravoltas da série seguem como um dos pontos mais marcantes e comentados, inclusive as alianças inesperadas. O mesmo ocorreu em “Travessia”, quando Leonor (Vanessa Giácomo) se chocou ao ver que Moretti (Rodrigo Lombardi), ex-namorado sumido a mais de 20 anos, iria se casar com a irmã dela, Guida (Alessandra Negrini).

A vingança? Veio com fogo no vestido, ao maior estilo Targaryen.

Traição por riqueza

Ari (Chay Suede) se comportou como um verdadeiro mercenário ao maior estilo Bronn, de “GoT”, ao deixar a esposa e filho para trás apenas para correr em direção ao dinheiro de Chiara (Jade Picon).

Apesar de não estar apaixonado pela moça, ele vive um relacionado com ela baseado na ganância. Recentemente ele revelou que gosta dela, mas segue balançado por Brisa mesmo após dois meses de desaparecimento.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.