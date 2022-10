Travessia Salvador-Mar Grande é retomada

Foto: Divulgação

Suspensa desde às 9h da manhã desta quinta-feira (27) devido à maré baixa, a Travessia Salvador-Mar Grande retomará as operações normais logo mais às 11h30. Na retomada do atendimento aos usuários, às 11h30, o sistema contará com seis embarcações em tráfego e outras duas em reserva técnica, que farão saídas pontuais de meia em meia hora dos terminais Náutico da Bahia, na capital, e do Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Desde o último domingo que a Travessia Salvador-Mar Grande vem sendo prejudicada pelo período de maré baixa prolongada, que impede a atracação das embarcações no Terminal de Vera Cruz devido à pouca profundidade do canal de navegação. A expectativa da Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia) é que o sistema registre bom movimento de embarque após a retomada das operações.

De Mar Grande, a última embarcação deixará o Terminal de Vera Cruz, hoje, às 18h. Em Salvador, o último horário está previsto para as 19h30, no Terminal Náutico.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições nesta quinta-feira, com os catamarãs fazendo o percurso direto entre a capital e o Morro, e vice-versa. O primeiro catamarã deixou o Terminal Náutico às 9h. Os usuários contarão ainda com horários às 10h30, 13h e 14h30.

De Morro de São Paulo, já ocorreu também a primeira saída, às 9h. Os três últimos horários serão feitos às 11h30, 14h e 15h. As passagens para o Morro podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico.

