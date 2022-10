Travessia Salvador-Mar Grande faz parada de 2h30 nesta terça-feira (11)

Foto: Divulgação / Astramab

Travessia Salvador-Mar Grande fará, nesta terça-feira (11), uma parada de 2h30, tempo considerado menor se comparado com a segunda. O motivo da parada é maré baixa que impede o trânsito das embarcações em Mar Grande.

Na prática, o atendimento aos usuários estará suspenso das 8h30 às 11h no Terminal Náutico da Bahia. Já em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, a suspensão ocorrerá das 10h às 11h40.

Desde a última quinta-feira (6) que a travessia vem sendo afetada. Nesta manhã, o sistema opera desde às 5h e vem registrando fluxo moderado de embarque no terminal de Vera Cruz, em Mar Grande. Em Salvador, a primeira saída no Terminal Náutico da Bahia acontece no horário normal, às 6h30.

A travessia conta com seis embarcações em tráfego, que cumprem horários de saída de meia em meia hora. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informa que caso ocorra concentração de passageiros nos terminais devido ao tempo de suspensão do serviço, serão abertos horários extras, com saídas a cada 15 minutos. Nesta terça-feira, a última saída de Mar Grande será às 18h. De Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 19h30.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

A Travessia para Morro de São Paulo tem previsão de registrar movimento moderado de embarque. São quatro horários por dia em cada terminal: em Salvador, as saídas acontecem às 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, os catamarãs saem às 9h, 11h30, 14h e 15h.

O tempo de viagem da travessia entre a capital e Morro é, em média, 2h20 e as passagens são vendidas nos guichês das concessionárias, localizadas no Terminal Náutico. O bilhete custa R$ 138,70, de Salvador para Morro de São Paulo, e R$ 127,80, no sentido inverso.

As escunas de turismo também estarão em tráfego e começam a deixar o Terminal Náutico a partir das 8h desta terça para o tradicional “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos os Santos, que inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. As escunas retornam a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100 por pessoa.

