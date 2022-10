Travessia Salvador-Mar Grande opera a cada 40 minutos nesta segunda-feira (17); confira

Foto: Astramab/ Divulgação

A Travessia Salvador-Mar Grande opera a cada 30 minutos e registra bom movimento de embarque nos dois terminais, nesta segunda-feira (17), feriado do Dia do Comerciário. Para quem programou passar o dia na Ilha de Itaparica, pode ficar tranquilo já que a Baía de Todos os Santos registra boas condições de navegação, com ventos fracos e mar calmo.

De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), oito embarcações realizam a travessia desde às 5h. O fluxo é maior no Terminal de Vera Cruz, mas no Terminal Náutico da Bahia, na capital baiana, o movimento de embarque é tranquilo.

O percurso está sendo feito em tempo médio de 40 minutos. A última saída de Salvador, hoje, está programada para as 19h30. De Mar Grande, o último horário será feito às 18h.

Morro de São Paulo e escunas

Os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo também operam normalmente nesta segunda-feira (17) e com movimento moderado de procura e venda de passagens nos guichês das empresas concessionárias no Terminal Náutico.

Os horários oferecidos saindo de Salvador, são 9h, 10h30, 13h e 14h30. As saídas de Morro de São Paulo ocorrem às 9h, 11h30, 14h e 15h. A viagem para o Morro dura em média 2h20. As escunas do tradicional “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos os Santos também operam normalmente hoje e têm boa procura. O passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, e o retorno a Salvador ocorre às 17h30.

