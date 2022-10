Travessia Salvador-Mar Grande retoma operações hoje

Foto: Divulgação / Astramab

Após a suspensão dos serviços por causa do mau tempo, a Travessia Salvador-Mar Grande retoma nesta quarta-feira (26) as operações em ambos terminais. De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema conta com seis embarcações e já faz saídas de meia em meia hora.

Em Salvador, o primeiro horário de saída ocorreu às 6h30. Já em Mar Grande, às 5h.

Vale ressaltar que o transporte marítimo terá mais uma parada hoje. Das 08h às 11h, as viagens serão interrompidas por causa da maré baixa. Com a retomada, a última saída de Salvador será no horário normal, às 19h30. De Mar Grande, a última lancha está prevista para sair às 18h, que também é o horário normal.

