Travessia Salvador-Mar Grande terá serviços suspensos este sábado (8)

Foto: Divulgação/Astramab

A Travessia Salvador-Mar Grande ficará com os serviços suspensos até às 10h30 da manhã deste sábado (8). A suspensão acontece devido à maré baixa, que impede as embarcações de atracarem na Ilha de Itaparica.

A empresa pede atenção aos usuários, uma vez que a maré baixa também pode prejudicar os horários noturnos da travessia, saindo do Terminal Náutico, em Salvador. Nesse sentido, a última saída deste terminal será às 18h15. Os horários de 18h30, 19h e 19h30 estão cancelados.

De Mar Grande, a última saída do Terminal de Vera Cruz será feita no horário normal, ou seja, às 18h. Após a parada desta manhã, a Travessia Salvador – Mar Grande irá operar com seis embarcações, fazendo saídas de meia em meia hora, ou a cada 15 minutos.

