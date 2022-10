Travessia SSA-Mar Grande opera com 8 embarcações no sábado

Foto: Astramab/ Divulgação

A Travessia Salvador-Mar Grande deve registrar fluxo intenso neste sábado (15), e com isso, oito embarcações estarão à disposição dos usuários do serviço administrado pela Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

De acordo com a empresa, muitos usuários deixaram a capital com destino às localidades de Ilha de Itaparica, que desde às 5h opera com as oito embarcações.

As saídas do Terminal Náutico, na capital baiana, estão ocorrendo de meia em meia hora. Caso o fluxo se intensifique ao longo do dia, o tempo de espera é reduzido para 15 minutos.

Neste sábado, a última saída está prevista para 19h30 de Salvador e 18h de Mar Grande. O valor da passagem da capital para a ilha permanece R$ 7,70 de segunda a sábado e R$ 9,80 aos domingos e feriados. Já no sentido contrário é R$ 6,10 de segunda a sábado e R$ 8,20 domingos e feriados.

As escunas e catamarãs com destinao a Morro de São Paulo também registram bom movimento e terá os horários de 9h, 10h30 e 14h30 com saída do Terminal Náutico. No sentido contrário, os catamarãs deixam Morro às 9h, 11h30 e 14h. A passagem custa R$ 138,70 de Salvador para Morro e R$ 127,80 no caminho contrário.

