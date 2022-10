TRE-BA substituiu 16 urnas em todo Estado até às 10h deste domingo (30)

Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) publicou às 10h deste domingo (30) o primeiro Boletim de Substituição de Urnas. Segundo o órgão, 16 urnas foram substituídas em 12 cidades do Estado, incluindo Salvador.

Em Porto Seguro duas urnas foram substituídas, bem como Senhor do Bonfim. Na capital, uma substituição foi feita no Colégio Estadual Professor Alberto Cerqueira, localizado no bairro de São Caetano, região pertencente à 15ª Zona Eleitoral.

As cidades de Remanso, Santa Bárbara, Baianópolis, Varzedo, Santo Antônio de Jesus, Rodelas, Conceição do Coité e Jaguaquara também tiveram substituições. Cada um destes municípios fez uma substituição de urnas.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.