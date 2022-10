TRE-BA substituiu 65 urnas em todo o estado até as 12h deste domingo (30)

Foto: Pedro Sampaio/Ascom TRE-BA

Mais um Boletim de Substituição de Urnas foi publicado pelo Tribunal Regional da Bahia (TRE-BA). O novo balanço foi divulgado às 12h e segundo o documento foram substituídas 65 urnas em 45 cidades baianas, incluindo Salvador.

De acordo com o TRE-BA, o município que registrou mais ocorrências foi Porto Segro, onde foram realizadas cinco substituições. Em segundo lugar, está Entre Rios com quatro registros atendidos em Entre Rios. Em seguida, estão as cidades de Wenceslau Guimarães, Cachoeira e Tucano, com três substituições, cada.

Também foram registradas ocorrências em Aracatu (1), Baianópolis (1), Brejolândia (1), Brumado (1), Buerarema (1), Camamu (1), Conceição do Coité (1), Curaçá (1), Feira de Santana (1), Guanambi (1), Itiruçu (2), Jacaraci (2), Jacobina (2), Jaguaquara (1) e Jequié (2). Bem como, Jeremoabo (2) e Juazeiro (1).

As cidade de Lamarão (1), Macajuba (1), Malhada de Pedras (1), Maracás (1), Paramirim (2), Remanso (1), Ribeira do Pombal (2), Rodelas (1), Ruy Barbosa (1), Santa Bárbara (1) e Santo Antônio de Jesus (2) também precisaram substituir urnas. Bem como São Félix (1), Senhor do Bonfim (2), Serra Dourada (1), Serrolândia (1), Teolândia (1), Ubatã (1), Varzedo (1) e Vereda (1) também precisaram substituir urnas.

