TRE-BA suspende atendimento no feriado de 12 de outubro

Foto: Reprodução/Street View

O expediente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) estará suspenso nesta quarta-feira (12), feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças.

De acordo com o órgão, a interrupção no atendimento é prevista pela Portaria Nº 485/2021, com base na Lei n.º 6.802/1980, que instituiu a data como feriado nacional.

Os serviços serão retomados normalmente na quinta-feira (13), quando será iniciado o processo de preparação das urnas para o 2° turno das eleições 2022.

Os eleitores e eleitoras que precisarem dos serviços do TRE baiano na quarta-feira podem contar com o Chatbot Maia, atendimento virtual do NAVE, disponível no WhatsApp (71) 3373-7000.

Por meio da ferramenta, é possível obter informações sobre o título de eleitor, convocação de mesários, e locais de votação.

O eleitor poderá ainda denunciar propaganda irregular e crimes eleitorais, realizar denúncias de desinformação contra as eleições, obter auxílio sobre a justificativa de ausência de voto no primeiro turno, emitir certidões, esclarecer sobre pagamento de multa, entre outros serviços.

