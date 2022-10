Trem apresenta problemas e passageiros lotam estações do metrô

Foto: Nathália Amorim / iBahia

Um dos trens do Sistema Metroviário de Salvador apresentou problemas técnicos, na manhã desta segunda-feira (24), na altura da estação do Retiro. Por conta da paralisação do sistema, os passageiros do Metrô lotaram as plataformas de embarque.

De acordo com informações de usuários, tudo começou com um único trem que paralisou nos trilhos, sem motivo aparente. Os passageiros foram retirados dos vagões e no momento, a única informação divulgada pela empresa, é de que os passageiros aguardem pelo próximo trem em operação.

O sistema só voltou a funcionar novamente por volta das 09h30. O iBahia entrou em contato com a CCR Metrô, que opera o sistema, em busca de um posicionamento sobre o ocorrido. Mas, até o momento, a entidade disse que apura a situação.

Foto: Nathália Amorim / iBahia

*Matéria em atualização

Trem apresenta problemas técnicos e passageiros lotam estações do metrô nesta segunda (24)#ibahia #salvador 🎥 Nathália Amorim/iBahia pic.twitter.com/O1kNnAPnVc — iBahia (@iBahia) October 24, 2022

