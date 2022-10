Tremor de terra é registrado em Jequié, no sudoeste da Bahia

Foto: Divulgação / LabSis

Um tremor de terra foi registrado em Jequié, no sudoeste da Bahia, na quarta-feira (19), de acordo com o Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O tremor foi de magnitude 2.9 na escala Richter. Segundo o LabSis, moradores das proximidades relataram ouvir panelas e copos tremerem. Não há registro de feridos, nem de prejuízo material.

O último evento divulgado pelo LabSis no estado ocorreu no dia 12 deste mês, no município de Jaguarari, e tinha magnitude preliminar 2.5. O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando a atividade sísmica da região em tempo real.

Intensidade

Segundo a Universidade de São Paulo (USP), a magnitude é uma medida quantitativa do tamanho do tremor e está relacionada com a energia sísmica liberada no foco.

A intensidade do tremor é calculada pela escala Richter (mR), que é pontuada de um a nove; cada grau corresponde a ondas dez vezes mais “fortes”, a uma potência 30 vezes superior.

Um tremor de menos de 3.5 graus é apenas registrado pelos sismógrafos. No entanto, outro entre 3.5 e 5.4 pode produzir danos.

