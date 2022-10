Três homens são presos suspeitos de furtar Hospital Salvador

Foto: Divulgação / Polícia Militar

Três homens foram presos suspeitos de furtar materiais do antigo Hospital Salvador, na Avenida Caetano Moura, no bairro da Federação, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, guarnições foram acionadas via 190 com informações de que os suspeitos estavam furtando materiais do local que está em condições de abandono. Ao chegar ao local, a PM encontrou os portões abertos e prendeu três suspeitos.

Os homens foram apresentados à 7ª Delegacia e, em seguida, levados à Central de Flagrantes.

No dia 11 de outubro, o local havia sido invadido por um homem que tentava roubar um aparelho de ar condicionado. O homem não obteve sucesso e deixou o equipamento no local. A PM fez rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso.

Dias antes, em 9 de outubro, o prédio foi atingido por um incêndio. Segundo pessoas que moram próximo ao local, desde o início da tarde daquele dia havia uma movimentação suspeita de homens que teriam invadido o hospital e furtado fios.

