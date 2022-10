Três mulheres e um adolescente são baleados em clube do interior da Bahia

Foto: Divulgação / Prefeitura de Ubatã

Três mulheres e um adolescente, de 15 anos, foram baleados, neste domingo (16), durante briga em um clube do bairro Londrina, localizado na cidade de Ubatã, interior da Bahia. De acordo com informações das Polícias Civil e Militar, as vítimas já foram encontradas ao solo quando policiais da 61ª Companhia Independente chegaram ao local.

Testemunhas relataram que no imóvel, onde aconteceu o crime, estava sendo realizado uma festa beneficente. Entretando, a Polícia Civil não confirmou essa informação.

As quatro vítimas foram socorridas para a Fundação Hospitalar de Ubatã. Não há informações sobre o estado de saúde delas. A Prefeitura da cidade ainda não se pronunciou sobre o caso. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Territorial de Ubatã.

