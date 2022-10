Três pessoas morrem em tiroteio em Cosme de Farias

Foto: Reprodução/TV Bahia

Três pessoas morreram durante uma festa no fim de linha em Cosme de Faria, bairro de Salvador, na noite deste domingo (30). Entre as vítimas estavam um policial militar e seu irmão. Segundo informações da Polícia Civil (PC), não há informações sobre a autoria do crime e motivação.

O policial militar alvejado foi identificado como Maurício Carmo, segundo a TV Bahia. Além dele e seu irmão, uma terceira pessoa foi baleada. De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), entretanto, não resistira aos ferimentos.

Segundo investigações preliminares, um grupo com dez homens foram vistos armados na região. Além disso, a PM relata que mais duas vítimas foram levadas por populares ao HGE alegando terem sido baleadas.

