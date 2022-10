A retomada do setor aéreo dentro do Brasil segue sendo uma das mais aquecidas do mundo, de acordo com divulgação oficial do Ministério do Turismo (MTur), publicada no dia 07 de outubro de 2022.

Turismo: Brasil ganha destaque na retomada do setor aéreo

Isso porque, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), o país foi o único entre os grandes mercados domésticos da aviação a apresentar um crescimento superior ao período pré-pandemia em agosto.

Dados oficiais do Ministério do Turismo (MTur)

O Ministério do Turismo (MTur) destaca que o índice cresceu 0,6% em relação ao mesmo mês de 2019, superando potências do setor como os Estados Unidos, onde a demanda caiu 8,6%, e na China, que apresentou queda de 37,8% no período.

Além disso, dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), apontam que de janeiro a agosto deste ano mais de 53 milhões de embarques foram realizados no país, de acordo com o Ministério do Turismo (MTur).

Comparativos

O montante representa um aumento de 49% em relação ao mesmo período de 2021. O mês de julho (período de férias escolares) foi o melhor do ano para o setor, até o momento, com o registro de mais de 7,6 milhões de viagens no período, segundo a recente divulgação oficial.

Crescimento do setor aéreo no país

O setor aéreo é um importante meio de locomoção no país, contribuindo para impulsionar o turismo e, por conseguinte, a economia, destaca o Ministério do Turismo (MTur). Visto que os dados oficiais destacam a retomada da economia do país, através das atividades turísticas.

Em 2021, um em cada dez brasileiros em viagem utilizou este modal para chegar até o próximo destino, segundo a PNAD Contínua Turismo 2020-2021 produzida a partir de uma parceria entre o Ministério do Turismo (MTur) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mercado doméstico

De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), o modal aéreo brasileiro vem apresentando melhora significativa de seus indicadores, após os impactos oriundos da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Segundo destaca a divulgação oficial, considerando todo o ano de 2021, cerca de 62,6 milhões de viajantes passaram pelos terminais domésticos, o que demonstra um crescimento destacável para o setor.

Crescimento do setor no ano de 2021

Assim sendo, o transporte de passageiros registrou aumento de 38,3% frente aos dados consolidados um ano antes, destaca o Ministério do Turismo (MTur). Em 2021, o mercado doméstico foi responsável por cerca de 546 mil voos. Os dados também são da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).