O ano de 2023 já está repleto de eventos e feiras para visitar pelo Brasil inteiro, de acordo com informações oficiais do Ministério do Turismo (MTur).

Turismo: calendário de Feiras do Brasil prevê mais de 900 feiras e eventos para 2023

É o que mostra o calendário de Feiras do Brasil, que já prevê cerca de 985 feiras e eventos para o próximo ano, de acordo com o Ministério do Turismo (MTur).

Eventos virtuais e presenciais

Definidas para janeiro estão, por exemplo, a Fenahall 2023 – Feira Nacional de Artesanato do Classic Hall; Mostra Femusc; Anime Wings; Encontro Nacional da Cultura do Sorgo; DINETEC – Dia de Negócios e Tecnologias, destaca a divulgação oficial.

Diversos setores farão diferentes eventos

O Ministério do Turismo (MTur) destaca que a segmentação de feiras e eventos de 2023 preveem que os setores com mais produção serão os de Agropecuária, Comercial e Industrial (861); Alimentação e bebidas (491); e Empreendedorismo, Negócios e Franquias (446). Especificamente na categoria de Turismo, Hotéis, Bares e Restaurantes, estão previstos cerca de 128 eventos e feiras.

Destaques

São Paulo é o estado que recepcionará o maior número de eventos e feiras previstas até o momento, totalizando cerca de 443, destaca o Ministério do Turismo (MTur). Em segundo lugar aparece o estado de Santa Catarina com 78 e, em terceiro, o Rio Grande do Sul com 76, de acordo com a recente divulgação oficial.

Dados oficiais

Durante o ano de 2022, de acordo com o portal Feiras do Brasil, aconteceram 790 eventos virtuais e 5.075 presenciais, totalizando 5.865 solenidades, festividades ou encontros, destaca o Ministério do Turismo (MTur).

Viagens de negócios movimentam o setor

De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), as feiras e eventos movimentam o setor do turismo. De acordo com um estudo realizado pela Global Industry Analysts, as viagens de negócios, domésticas ou internacionais, que compreendem trabalho, hospedagem, alimentação, lazer e transporte, possuem a perspectiva de atingir US$ 829,5 bilhões até 2027.

De acordo com informações oficiais do Ministério do Turismo (MTur), o setor de alimentação e hospedagem deve alcançar US$ 446,6 bilhões até o final do período analisado pelo estudo em 2020-2027.

Turismo, empreendedorismo e economia

Os eventos que impactam o setor de turismo são fundamentais para a economia nacional, já que através das diversas feiras, projetos e concursos, é possível atrair investidores para diversos projetos, elevando a economia local e estimulando o empreendedorismo e a criatividade através de diversos modelos de negócios, tal como tem ocorrido no setor agro, visto que o Ministério da Agricultura realiza diversas feiras para fomentar o setor.