O feriado de 12 outubro festeja o Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemora o Dia das Crianças e aquece o turismo brasileiro, destaca o Ministério do Turismo (MTur).

Turismo e economia: feriados elevam a movimentação turística nacional

Alguns principais destinos turísticos do país veem aumento na taxa de ocupação hoteleira e na venda de passagens rodoviárias e aéreas. É o caso do Rio de Janeiro (RJ), cujo Aeroporto Internacional Tom Jobim/RioGaleão espera receber 138 mil passageiros na semana do feriado em 820 voos domésticos e internacionais, um aumento de 68% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o Ministério do Turismo (MTur).

Dados oficiais

O setor de hotéis no Rio de Janeiro também aumentou neste período. Sendo um dos destinos mais procurados da época no estado, a cidade de Cabo Frio (RJ) espera receber 150 mil turistas na semana do Dia de Nossa Senhora Aparecida/Dia das Crianças.

O Ministério do Turismo (MTur) destaca que, há também aumento da ocupação de hotéis no Sul do Brasil. A rede hoteleira de Foz do Iguaçu (PR), sede do Parque Nacional do Iguaçu, já registra ocupação de mais de 70% para o feriado do dia 12, com chances desse número ampliar ainda mais ao longo da semana.

Diversos segmentos

Além da movimentação em aeroportos e hotéis, o transporte rodoviário é outro segmento beneficiado com o feriado e prevê movimentação 15% maior quando comparado com o mês de setembro, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati), informa o Ministério do Turismo (MTur). A motivação para o número ampliado está na busca pelo turismo de proximidade com deslocamentos de até 300 km, tendência que ganhou força na pandemia.

De acordo com a Associação, outro cenário que contribuiu para o crescimento das viagens de ônibus mesmo em feriados foi o estabelecimento do home office, que permite que as pessoas viagem mesmo não estando de férias, destaca o Ministério do Turismo (MTur). A procura também está atrelada à relação entre custo e benefício oferecido pelas empresas rodoviárias regulares, pois muitas delas ampliaram seus programas de fidelidade e descontos.

Proclamação da República

Conforme informações do Ministério do Turismo (MTur), o turista já está de olho nos próximos feriados e tem buscado em sites especializados destinos nacionais para viajar no dia 15 de novembro, quando é celebrada a Proclamação da República. A data cairá em uma terça-feira, sendo momento ideal para emendar um “feriadão” e viajar pelo Brasil. As informações oficiais reforçam o crescimento do turismo e seu impacto positivo na economia nacional.