O Brasil é forte no turismo e na indústria, visto que estes setores favorecem a economia, a geração de empregos e a expansão do conhecimento, assim sendo, o turismo industrial se destaca na atualidade, de acordo com o Ministério do Turismo (MTur).

Turismo industrial: turistas conhecem a rotina produtiva de grandes fábricas e indústrias

Por esse motivo, o Turismo Industrial tem ganhado força no país. De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), a modalidade, que consiste na realização de visitas guiadas a grandes empresas e indústrias, proporciona ao viajante uma experiência de conhecimento a respeito dos processos de fabricação de produtos, desde a matéria-prima até seu resultado.

Diversos setores permitem essa modalidade turística

O Ministério do Turismo (MTur) explica que, praticamente todos os setores da indústria podem ser contemplados com esse tipo de turismo. Tais como: metalúrgica, indústrias têxteis, fabricação de alimentos e bebidas, setor automobilístico, tecnologia, meio ambiente etc.

A lista de locais que podem ser visitados é abrangente e permite ao viajante curioso escolher mais de um roteiro, ressalta o Ministério do Turismo (MTur). Além de ter acesso à produção, o tour industrial permite ao turista conhecer a história da corporação e a relevância da atividade para a região, trazendo conhecimento.

Roteiros oficiais

O Ministério do Turismo (MTur) destaca alguns roteiros. Confira:

Itaipu: um diferencial histórico

Para começar o tour, a visita em Itaipu Binacional marca presença. A maior usina hidrelétrica do mundo está localizada em Foz do Iguaçu (PR) e narra um pedaço da história brasileira.

Destaques que permitem a geração de energia elétrica

De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), no tour, o visitante vai adentrar a usina, passando por diferentes setores que compõem sua estrutura, vai conhecer o funcionamento de turbinas, painéis e do curso da água para a geração de energia. O tamanho da hidrelétrica e a dimensão do seu trabalho vão encantar e surpreender os visitantes.

Setor automobilístico

Surpresa também para o viajante que escolher explorar o mundo do setor automobilístico, pois as indústrias abrem as portas e revelam como é o processo de produção dos carros. Em Betim (MG), por exemplo, a fábrica da Fiat recebe universitários e estudantes de ensino técnico para mostrar os sistemas e tecnologia de uma fábrica de automóveis.

De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), a visita é dividida em etapas nas quais é possível passar nas alas de prensas (local em que o aço se transforma em peças para a carroceria) até as linhas de teste, momento em que os veículos passam por teste prático de qualidade.