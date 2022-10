Turista é regatado com helicóptero após ficar ‘ilhado’ em Itapuã

Foto: Divulgação/PM

Um turista inglês de 48 anos foi resgatado com um helicóptero após ficar preso em um conjunto de pedras, no final da tarde desta terça-feira (11), na praia de Itapuã, em Salvador.

O resgate foi filmado. Nas imagens, dá para ver o turista nas pedras, junto com socorristas do Salvamar, que ajudaram no socorro. O vídeo mostra ainda a força do mar na região. Assista abaixo:

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava a cerca de 100 metros da faixa de areia e não conseguia retornar para o local. O resgate foi realizado por uma equipe do Grupamento Aéreo da PM (Graer).

Os militares foram acionados por volta das 16h20 por outras pessoas que estavam na região. Um dos ocupantes da aeronave foi transportado até o turista com um equipamento chamado sling.

Ao chegar no local onde a vítima estava, o militar prendeu o homem ao equipamento e o helicóptero transportou os dois em segurança até a faixa de areia.

Segundo a PM, o resgate desta terça-feira marca o número de 800 vidas salvas pelo Grupamento Aéreo.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.